Bebê de 1 ano é atropelado e morre ao brincar debaixo de caminhão

Agentes do Samu prestaram socorro, mas o bebê morreu no local. O caminhoneiro passou mal e precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

Segundo a Polícia Militar, o pai do menino estava conversando com o caminhoneiro, que havia parado em sua rua para entregar materiais de construção. Nesse momento, eles acreditam que o bebê foi para baixo do veículo sem ser notado. Quando o motorista acelerou para sair do local, acabou atropelando a criança.

Um bebê de apenas 1 ano e 4 meses morreu após ser atropelado por um caminhão no município de Jaborá, em Santa Catarina, na segunda-feira (12). O pequeno estava brincando de se esconder, e quando o motorista saiu com o veículo sem perceber a presença da criança.

