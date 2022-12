Copa do Catar: consumo de pornografia dispara durante jogos do Brasil

O volume de acessos cresceu 107% em relação à média no dia da estreia do Brasil, 24 de novembro. Durante o duelo seguinte, em 28 de novembro, o aumento foi de 126%. A porcentagem se manteve nos dias dos dois jogos seguintes.

Manaus/AM - Uma curiosidade da internet chamou atenção de quem navega nas redes sociais durante a edição da Copa do Catar que ainda acontece. Nesta quarta-feira (14), circulou que uma das maiores e mais conhecidas produtoras de filmes pornô do país, a Sexy Hot, registrou um aumento estrondoso na audiência de seu canal nos dias de jogos da seleção brasileira.

