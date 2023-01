Key expõe frustração após perder provas: 'Incomodando meu lado de atleta'

"Gente, estou bem, tá? Estou ficando alguns dias com os hormônios mais estressados por conta de estar frustrada por não estar ganhando mais algumas coisas, provas, fico toda hora batendo na trave... A do anjo me frustrou muito, porque eu queria muito ver a minha família, estou morrendo de saudade. E isso está incomodando muito esse meu lado de atleta, de espírito de ganhar... Isso está me incomodando demais", confessou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Raio-X, Key Alves expôs sua chateação após não vencer nenhuma prova do "BBB 23" até o momento. A jogadora de vôlei ainda citou receio de cancelamento, mas reforçou a integridade de seu jogo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.