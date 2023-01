'Deu pra ver quem está do lado de quem', diz Fred após Prova do Anjo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio ressaltou a divisão dos participantes do "BBB 23" após a Prova do Anjo deste sábado (21). O médico disse, enquanto realizava o Raio-X, que as alianças se tornaram mais claras. Ele ainda mostrou acreditar que deve ir para o primeiro Paredão.

"O jogo está pegando fogo. Ontem foi dia da Prova do Anjo. Deu pra ver nitidamente quem está do lado de quem deste jogo. Isso é bom. Eu estou tentando administrar as minhas decepções e tentar separar o que é pessoal do que é do jogo. Mas é bom, porque a gente sabe agora quem é quem, quem está no jogo ao lado de quem", disse.

"A minha 'piriguete [interior]' está com saudades de andar seminua pela casa", brincou, referindo-se à fantasia do Castigo do Monstro que vestia.

"Eu acho que eu vou para o Paredão hoje. Não sei se pela indicação das líderes ou pela casa, mas, independente de como eu for, espero que as minhas 'fredelícias' estejam atentas e bem ativas para a gente poder ficar mais um tempinho nesta casa".