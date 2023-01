Key diz que Guimê pode ter perdido prêmio

"O Gabriel fez tanta merda que é muito difícil quem colar com ele andar certinho. Faz merda junto", disse a atleta. "O Guimê, que eu achava um cara muito forte lá fora, um cara que poderia ir para a final... Ele cagou andando com o Gabriel."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Key Alves opinou sobre a conduta de MC Guimê no BBB 23 (Globo). Em papo na academia com Gustavo e Cristian, ela especulou que o funkeiro perdeu apoio do público ao defender Gabriel.

