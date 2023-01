Fred Nicácio e Marília querem 'botar fogo' em relação de aliados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio e Marília estão planejando os próximos passos caso voltem do Quarto Secreto para a casa do BBB 23 (Globo).

Marília afirmou que quer "botar fogo" na relação entre Fred e Gabriel. "Fred tem que ficar revoltado com o Gabriel pra poder articular a saída do Gabriel junto com a gente", disse Nicácio. Marília completou: "O Fred tem que saber".

O médico opinou sobre o assunto: "Fred e Larissa tem que estar junto com a gente pra fazer o Gabriel sair", disse Nicácio, completando: "Gabriel tem que ir pro próximo paredão, não tem jeito. Ele tem que ir. É a chance de garantir que alguém do nosso grupo volte".

Marília falou suas teorias para as jogadas do grupo rival no Paredão. "Eles sabem que eu sou grudada na Key e no Gustavo, por exemplo. Eles vão querer botar nós no fogo", disse ela.

Os dois ainda planejaram estratégias para a volta do Quarto. "Não conta detalhes do que a gente viu, do que a gente ouviu. Não fala que tinha tempo, não fala pra ninguém", disse Fred.