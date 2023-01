Fred Nicácio e Marilia conversam sobre mudança de quarto de Sapato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Nicácio e Marília ficaram chocados ao ver que Cara de Sapato foi para o quarto Fundo do Mar no BBB 23 (Globo). A mudança foi planejada nesta quarta-feira (25) com Paula, após o brother reclamar da bagunça do quarto Deserto.

Ao verem na TV do Quarto Secreto, a dupla ficou chocada. "Ele se faz de bobão, o Sapato. Ele de bobão não tem nada. Nem ele e nem a Amanda", disse Marília, completando aos risos: "Um de nós vai chegar e dar de cara com essa presepada. Vai ser babado".

"Sinceramente, gente...", disse Fred. O médico seguiu: "Ele quer mostrar o que pra quem com isso? É só pra atrapalhar a conversa do quarto. É pra poder atrapalhar", disse ele.

Marília disse que, se voltar, fica no quarto Fundo do Mar mesmo. "Indigesta essa mudança de quarto. Indigesta", disse Fred. "O Sapato quer mostrar pra casa que ele não tem problema com ninguém", apontou Marília, e Fred respondeu: "Ele esqueceu que o povo tá vendo tudo isso? É porque ele sabe que ele não vai pro Paredão. É aí que dar o golpe. Tem que botar Gabriel e ele. Mas o quarto Aquário não tem voto, não tem voto pra isso", opinou o médico.

"Se eles pegarem o líder, acabou o quarto Aquário. Acabou. Pode escrever: acabou. Se eles pegam o Líder, eles têm a casa, o Líder, o Poder Curinga... acabou", disse Fred.