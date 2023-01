Cara de Sapato e Paula abandonam Quarto Deserto após treta do fio dental

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de ensaiar a mudança desde quarta-feira (25), Cara de Sapato finalmente se mudou com Paula para o Quarto Fundo do Mar do BBB 23 (Globo).

Sapato afirmou que o Quarto Deserto estava muito cheio e barulhento, com muitos dormindo no chão. Antes que Larissa e Bruna Griphao saíssem do Quarto do Líder e aumentassem a bagunça, ele decidiu sair.

Apesar de citar apenas motivos logísticos para a mudança, a intriga com seus aliados e a presença no novo quarto podem movimentar a configuração do jogo. Hoje, os quartos Deserto e Fundo do Mar são "rivais".

O brother passou o dia anterior chateado com os colegas do Quarto Deserto.

Sapato havia reclamado de fios dentais sujos deixados na pia, e o grupo amarrou um dos fios na torneira para irritá-lo.

A treta acabou concentrada entre Amanda e o lutador, e os dois fizeram as pazes apenas durante a festa, à noite.