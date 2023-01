Key Alves realmente chorou após bronca de Tadeu?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Jogo da Discórdia foi marcado por muitos embates entre os participantes do BBB 23 -e durou 3 horas.

Um dos momentos que chamou a atenção do público foi quando Key revelou ter chorado após Tadeu comentar sobre a relação de Bruna e Gabriel durante a edição ao vivo.

Bruna colocou Gustavo e Key como bombas no Jogo da Discórdia. A atriz disse que ficou chateada com Key, que usou o torpedo para dizer que tinha um relacionamento respeitoso com o caubói. Segundo Griphao, Key estava debochando de sua relação com Gabriel, apontada como tóxica por Tadeu.

Key rebateu o comentário de Bruna, e disse que chorou depois da bronca do apresentador.

Key, de fato, chorou depois da edição ao vivo em que Tadeu deu uma bronca no casal. No entanto, a sister também tinha sido colocada no paredão com seu parceiro, Gustavo.

Fred e Marília, que são aliados de Key no jogo, também estão emparedados.

No quarto Fundo do Mar, ela chorou enquanto abraçava Nicácio, que também estava em lágrimas. Não fica claro se o choro da atleta era por Bruna e Gabriel ou pela formação do paredão.