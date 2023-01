No Jogo da Discórdia, Cezar reclama que Tina não lhe emprestou peruca

Tina: "Eu tinha a opção de votar em você com o poder do Coringa. Eu cedi, acreditei que a gente estava alinhado. Eu afirmei para a casa que estava muito bem você. Agora está chateado porque eu não emprestei meu cabelo? Meu amor, eu não empresto nem para a Aline! Não empresto os meus cabelos! Além de caros, são coisas pessoais"

Cezar: "Mas depois ela me explicou, disse: 'Me desculpa, mas é algo muito pessoal'"

Tina: "Eu não empresto as minhas coisas. Nem para as minhas filhas"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No segundo Jogo da Discórdia do BBB 23, Cezar deu "bomba" para Tina. Na ocasião, a justificativa do enfermeiro para a plaquinha negativa à modelo foi o fato de ela não ter emprestado uma peruca na festa.

