Bruna e Gustavo tentam se entender após Jogo da Discórdia

Gustavo: "Eu converso muito com a Key, e falei: 'Cara, quero muito estar errado sobre a Bruna lá fora'. Real mesmo. Espero muito ter me engando, muito mesmo'"

Bruna: "Eu sou muito assim, na hora eu fico muito p*ta e depois eu fico 'Ah não?'. No dia que eu vi o vídeo eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei triste que você não me deu o benefício da dúvida"

Bruna: "Quando falei com a Lari, ela disse: 'Viu, ele é um cara maneiro'. Mas quando eu vi o vídeo, fiquei muito p*ta. Falei que ia te colocar no Paredão"

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.