Key Alves critica envolvimento de Dania e Sapato no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diretamente do México, Key Alves acompanhou parte da festa de MC Guimê no BBB 23 com os participantes do "La Casa de Los Famosos". Na ocasião, todos assistiram a cenas de flertes entre Dania Mendez e Cara de Sapato -e a jogadora de vôlei opinou sobre o envolvimento da dupla.

Em seu discurso, a atleta citou indiretamente o ator mexicano Arturo Carmona, affair de Dania dentro do reality mexicano -que a sister deixou para trás para realizar o intercâmbio no Brasil.

Key: "Se a minha namorada senta no colo de um cara, você me desculpa, mas ela vai voltar pro México sozinha. Eu não ia gostar de ver. É muito pesado"

Key: "É a mesma coisa se eu estivesse com o Cowboy [Gustavo] lá no Brasil, viesse pra cá e ficasse de graça com um de vocês"

O ator mexicano formou casal com a hermana após beijar outra participante, que foi eliminada. O casal tem fãs entre os espectadores do La Casa de Los Famosos, mas também há quem acredite que Arturo faça mal à Dania.