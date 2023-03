Sarah e Gabriel se desentendem na madrugada e Ricardo aponta ciúme

"Se for para gente ficar e você ficar tendo essas confusões aí, de sei lá o que com o Gabriel, de prioridade, coisa que não tem nada a ver, não faz sentido", refletiu.

Sarah: "Eu não tô entendendo. [?] A sua expressão tá me machucando porque você tá fazendo uma confusão e eu não queria conversar com você nesse lugar. [?] Eu só perguntei porque podia não ser uma brincadeira. Vim te perguntar sobre isso, eu não te perguntei se você tava triste."

Sarah: "Gabriel, eu não tô inventando nada. Você no sofá olhou e falou 'Eu realmente não quero falar com você'."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.