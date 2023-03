Gabriel chora e se diz apaixonado por Bruna

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Santana abriu o coração nesta quarta (15) durante a festa do Líder no BBB 23. O ator se declarou para Bruna Griphao, mas levou um fora.

Mais tarde, ele desabafou com Marvvila sobre o ocorrido. Aos prantos, o ex-Chiquititas contou que gosta de Bruna desde o começo do game.

Gabriel: "Eu juro que no começo do programa, eu tava muito tranquilo. Mas aí por conta de tudo que aconteceu, eu juro que eu só queria entender ela, só queria tá bem com ela. Dar um apoio pra Bruna. E eu não sei em que momento eu comecei a gostar dela. E aí hoje em dia eu não sei diferenciar o que é sentimento e o que não é."

Na sequência, o ator disse que está "se sentindo um idiota" pelo fora e foi consolado por Marvvila, que aconselhou o amigo a conversar sobre seus sentimentos com Bruna quando não estiver bêbado.

Marvvila: "Você chegou a tentar deixar claro isso pra ela?"

Gabriel: "Eu fiz isso hoje"

Marvvila: "Mas você sempre tenta fazer nos momentos errados, né? Você bebe demais, a Bruna bebe mais ainda."

Gabriel: "Mas você quer que eu faça o que?"

Marvvila: "Que se for pra falar, que seja num momento que de fato ela esteja bem pra falar. Entende? Aqui é muito complicado, ainda mais pra ela que se travou tanto pra se abrir como se abriu, aconteceu tudo que aconteceu. Deu mó b.o, gerou um trauma, sabe? Pode aparecer uma pessoa incrível na frente dela, como você é uma pessoa super do bem, que ela se travou pra isso. Juntou os traumas que ela tinha lá de fora com mais a merda que aconteceu aqui. Ficou muito claro que deu merda?"