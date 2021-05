Justiça mantém prisão de mãe e filho que mataram grávida e arrancaram bebê

O filho de Cátia, que também está preso, negou participação no crime. Outras quatro pessoas foram detidas pelo duplo homicídio e o sequestro do bebê: a irmã de Fabiana, então com 13 anos, e três adolescentes.

À época, Cátia afirmou aos jornalistas ter se arrependido de sequestrar o bebê e de ter participado do assassinato de Fabiana e do outro filho dela, Gustavo Henrique, de 7 anos. Ela negou ter planejado o crime e afirmou que só queria o bebê.

