Adolescente mata namorado da mãe com facada no pescoço

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida após matar o namorado da mãe, de 59 anos, com uma facada no pescoço. O homicídio aconteceu no último domingo (9), em Rio Verde do Mato Grosso, no norte de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Grupo Globo, o homem foi atingido com um golpe de faca na região do pescoço, o que causou a morte quase imediata. A adolescente, disse que o homem ameaçava a sua mãe, além disso, ela também estava sob efeito de álcool e drogas. Uma jovem de 19 anos, presa suspeita de ter participado do crime, nega a acusação, mesmo com a mãe da adolescente informando que ela teria dito "enfia a faca nele".

Outro adolescente, de 17 anos, foi autuado pelo crime de autoacusação falsa, já que dizia ser o responsável pelo crime, justamente para livrar a adolescente infratora. Outras pessoas que teriam ocultado a faca usada e alterado a cena do crime também estão sendo investigadas.