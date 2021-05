Caso Gael: Mulher suspeita de matar filho tem prisão preventiva decretada

Andréia, de 37 anos, teve a prisão preventiva decretada, nesta terça-feira (12), por suspeita de assassinar o filho, Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, em São Paulo.

De acordo com o G1, a Justiça de São Paulo considerou suficientes as provas colhidas pela polícia. A mulher foi indiciada por homicídio qualificado por meio cruel. O documento também afirma que o menino foi socorrido para um hospital após ter sido encontrado desacordado e ferido no apartamento onde morava com a mãe, a irmã dele de 13 anos e uma tia-avó.

Em nota, a Segurança Pública paulista informou que "A dona de casa foi encontrada pelos policiais militares em estado de choque no banheiro da casa em que mora e foi socorrida ao Hospital Mandaqui. Após alta médica, a mulher foi encaminhada à 1ª DDM, onde foi ouvida e indiciada. Ela foi levada à carceragem do 89º Distrito Policial, onde aguarda audiência de custódia. A autoridade policial aguarda o resultado dos laudos periciais, que estão em elaboração, e trabalha para esclarecer todas as circunstâncias da morte da criança".