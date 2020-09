Justiça determina internação de adolescente que atirou e matou amiga

A justiça determinou a internação em unidade socioeducativa de adolescente de 15 anos que atirou e matou a amiga, Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos. O crime ocorreu no dia 12 de agosto deste ano, em Mato Grosso.

De acordo com o Sistema Globo, a decisão atendeu ao pedido do Ministério Público Estadual (MPE), que entendeu que a adolescente cometeu ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso. A defesa disse que vai recorrer.

Logo depois da morte de Isabele, a polícia ouviu a adolescente. Ela alegou que subiu até o quarto dela, que fica no andar de cima do sobrado, para guardar a arma do namorado. Isabele estava no banheiro do quarto nesse momento. A adolescente disse que pegou o case – uma maleta onde estavam duas armas – e subiu obedecendo ao pai. Apesar de estar guardada, a arma estava carregada.