Caixa paga nova parcela do auxílio emergencial; saiba quem recebe

A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (16) uma nova parcela do Auxílio Emergencial para os nascidos em junho. O benefício deve atingir 3,9 milhões de pessoas, segundo Sistema Globo.

O pagamento será creditado em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do aplicativo Caixa Tem. Saques e transferências serão liberados a partir de 6 de outubro.

VEJA QUEM RECEBE NESTA QUARTA-FEIRA:

3,9 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em junho, recebem a próxima parcela:

- aprovados no primeiro lote recebem a quinta parcela;

- aprovados no segundo lote recebem a quarta parcela;

- aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a terceira;

- aprovados no quinto e sexto lotes recebem a segunda;

- aprovados no sétimo lote recebem a primeira parcela;

- aprovados no primeiro lote, mas que tiveram o benefício suspenso, recebem a quinta parcela;

- aprovados em outros lotes, que receberam a primeira parcela em meses anteriores mas tiveram o pagamento reavaliado em agosto, recebem todas as parcelas restantes, até a quinta.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.