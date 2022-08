Julho de 2022 foi o mês mais quente no Brasil desde 1961, diz Inmet

O mês de julho deste ano registrou uma temperatura média de 22,8°C, com um desvio de 0,82°C acima da média histórica, colocando este como o julho mais quente já registrado no Brasil desde 1961.

O registro ultrapassa, inclusive, o julho de 2015 quando foi apontada a temperatura de 22,7°C, ou seja, 0,78°C acima da média.

Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informando que, em todo o Brasil no mês de julho, é de 21,9°C na observação da média histórica de 1991 a 2020 das temperaturas médias observadas nas estações meteorológicas do INMET em todo o Brasil.

O boletim do Inmet observa o predomínio de temperaturas mais elevadas nos últimos 15 anos, sinalizando uma tendência de aumento das temperaturas médias na maior parte do Brasil.

Para o mês de agosto, as previsões seguem com temperaturas médias elevadas para o Norte, Nordeste, norte do Mato Grosso e centro-oeste do Mato Grosso do Sul.

No Amazonas, ontem (9) houve mais um recorde de temperatura, com 35,3°C, atingido por volta das 14h, segundo o Inmet. No sábado (6) e domingo (7), os termômetros registraram 35,2°C.

Em 21 de agosto de 2015, houve o maior registro de temperatura, com 39°C.