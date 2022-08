Jornal faz 'chá revelação' e repórter descobre sexo de bebê ao vivo

Um telejornal transformou o estúdio em um chá revelação na manhã desta quarta-feira (10). A surpresa foi feita para Patrick Lima, repórter da TV TEM, afiliada da Rede Globo, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que atua na cidade de Votuporanga.

A surpresa aconteceu após uma reportagem sobre presentes para o Dia dos Pais, que acontece no próximo domingo (14). A apresentadora Kátia Gradela chamou Patrick dizendo que ele é o único repórter da emissora que é pai. "Mas acho que vocês estão aprontando alguma coisa comigo", respondeu ele.

Gradela então anunciou que ele descobriria o sexo do bebê que sua esposa espera, e que as luzes do estúdio trocariam de cor para anunciar a novidade. Ele já é pai de duas meninas, Gabrieli, de 24 anos, e Cecília, de 3, e disse achar que nasceria uma terceira "princesa".

"Quer saber se é menino ou menina? Se prepara que vamos transformar o TEM Notícias em um chá revelação. Se a luz do estúdio ficar cor-de-rosa, será uma menina. Se a luz ficar azul, será um menino", explicou. O jornal exibiu o ultrassom e mudou as luzes do estúdio para azul-escuro.

"Me gritaram aqui na orelha. Está um reflexo na televisão. É um menino. Estávamos pressentindo então. Você de azul, e eu também. Vocês são demais. Estou realmente sem palavras. Muito legal saber dessa forma. Estava estranhando essa questão de foto, de presente dos Dias dos Pais, mas vocês, realmente, me deram um presentão ao vivo", disse o repórter.