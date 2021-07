Juiz proíbe evento que contaria com 2 mil pessoas para recepcionar Jair Bolsonaro

Segundo o G1, a prefeitura municipal havia autorizado o evento de inauguração do credenciamento do Hospital Regional do Câncer, que deveria acolher 2 mil pessoas, mas a pedido do Ministério Público, o Juiz Darci Lopes Beraldo, notou que as regras que autorizam a ocupação de até 60% de estabelecimentos em São Paulo, não seriam obedecidas.

A Justiça proibiu nesta quarta-feira (28), um evento que seria realizado no próximo sábado (31) com objetivo de recepcionar o presidente Jair Bolsonaro, na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo.

