Jovem que passou mal após cheirar pimenta recebe alta no dia de seu aniversário

A reviravolta feliz ocorre após mais de seis meses desde o episódio em que Thais passou mal, datado em 17 de fevereiro. Inicialmente, Adriana lamentou que sua filha passaria o aniversário no hospital, uma vez que a data prevista para a alta era 9 de setembro. No entanto, de acordo com a mãe, os médicos realizaram novos exames e determinaram que era seguro liberá-la a tempo para a ocasião especial.

Hoje, Thais terá a oportunidade de comemorar seu aniversário ao lado de suas filhas, em um ambiente familiar, um presente que eles consideram divino. Adriana Medeiros compartilhou sua gratidão, afirmando: "Deus vai me dando força a cada dia para superar cada batalha e cuidar dela com muito carinho."

