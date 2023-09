Vaca vai parar no telhado de casa após passagem de ciclone no RS; veja vídeo

Vaca vai para em telhado de casa após passagem de ciclone no RS



Prefeitura de Estrela pic.twitter.com/cyYPEwPzkZ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 7, 2023

Uma vaca foi parar no telhado de uma casa, nesta quarta-feira (6), em Estrela, no Vale do Taquari, após a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Um vídeo mostra o animal caminhando no telhado.

De acordo com a prefeitura da cidade, um guincho seria enviado para a retirada do animal que até esta quinta-feira (7) permanecia preso no telhado. A região foi uma das mais afetadas pela enchente. “O cenário é caótico, é de guerra, mas vamos restabelecer as condições da cidade”, disse o governador Eduardo Leite durante visita a Roca Sales.

Ao menos 600 pessoas estão desabrigadas em Estrela e foram acolhidas em ginásios municipais. O Palácio Piratini segue funcionando como ponto de coleta de doações, assim como prefeituras, quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.