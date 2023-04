Jovem que entrou em coma após cheirar pimenta inicia fisioterapia

Thais estava almoçando na casa do namorado, no dia 17 de fevereiro, e em um determinado momento, cheirou um vidro de pimenta em conserva. Segundo a mãe da jovem, ela teve uma crise de asma e desfaleceu. Ela foi levada para um hospital onde ficou mais de 20 dias internada.

"Momento da fisioterapia diária da Thais, que acontece no mínimo 4x no dia. A Thais já consegue manter a coluna firme enquanto está sentada, hoje deixamos ela assim por um tempo, e assim vamos evoluindo cada dia mais até nossa menina estar 100%. É uma longa caminhada, mas estamos dispostos para cada passo com ela", diz a publicação.

