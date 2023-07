Jovem internada após cheirar pimenta deve passar por nova cirurgia neste sábado

Thais passou mal no dia 17 de fevereiro após cheirar uma pimenta em conserva enquanto almoçava na casa do namorado. Segundo a mãe, a jovem teve uma crise de asma e desmaiou. Ela foi socorrida para um hospital onde passou mais de 20 dias internada.

Segundo a mãe da jovem, Adriana Medeiros, o procedimento será para retirada de abscessos. "A Thais continua internada, ela passará por uma cirurgia nos trocânteres para retirada de abscesso, o estado clínico dela é bom, mas a parte neurológica ainda é uma incógnita, segundo os médicos muito difícil, mas para os médicos dos médicos nada é impossível, só ele sabe de todas as coisas, e vamos continuar lutando todos os dias pela vida da nossa filha", escreveu na publicação no Instagram.

