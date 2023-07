Jovem faz teste para colocar DIU, mas resultado aponta gravidez: 'fiquei desesperada'

Eduarda confrontou a primeira clínica onde esteve, que justificou que houve um erro no resultado no exame.

O teste apontava que Eduarda estava grávida de 3 a 4 semanas. Desesperada, a jovem contou a mãe que é enfermeira, que pediu que a filha fosse buscar atendimento em uma outra clinica para que uma profissional fizesse a leitura do resultado. O teste apontava mesmo uma gravidez, porém no ultrassom não aparecia nada. A médica responsável pediu que a jovem fizesse um teste beta HCG, que deu negativo. Só por precaução, Eduarda fez o mesmo teste mais 2 vezes, e todos deram negativo.

Eduarda Pompeu, de 20 anos, passou por momentos de terror após receber um resultado errado que apontava que ela estava grávida. O caso aconteceu em Curitiba, no Paraná. O caso viralizou após o relato da jovem no Twitter.

