Jornalista José Maria Rabelo morre aos 93 anos

O jornalista José Maria Rabelo morreu nesta quarta-feira (29) em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele tinha 93 anos, estava internado há um mês e sofreu falência múltipla dos órgãos. Rabelo era viúvo e deixa seis filhos.

