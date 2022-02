Jogadores brasileiros saem de bunker e conseguem deixar Kiev, na Ucrânia

Os jogadores brasileiros que estavam com suas famílias e amigos em um bunker instalado no Hotel Ópera, em Kiev, na Ucrânia, conseguiram deixar o local em comboio e ir pegar o trem para sair da cidade invadida pelos militares russos.

O grupo de 50 brasileiros, com bebês e crianças pequenas, conseguiu embarcar em um dos trens com destino a fronteira com a Romênia. A viagem deve durar 11 horas.

Parte do trajeto até chegar a estação de trem foi transmitida em uma live no Instagram por Maria Paulo Marinho, esposa do zagueiro Marlos Santos, que atua pelo Shakhtar Dontsk.

"Foi uma correria, porque fomos avisados de última hora. Estamos todos os brasileiros juntos. Estamos indo para a estação de trem, foi informado que está com trem para sair agora", disse Maria, chorando.

“A Ucrânia se pronunciou que entre 17h e 8h todas as pessoas que estiveram na rua são vistas como pessoas de risco, inimigos. Todo mundo com a bandeira do Brasil colada na frente [dos carros]. A gente vai ter que sair andando e deixar o carro. Estamos tentando pegar o trem. Vai dar tudo certo. Estamos com três crianças, vou ter que desligar, orem bastante pela gente. Nos vemos no Brasil, se Deus quiser”, disse ela antes de encerrar a live. Mais tarde veio a confirmação de que os brasileiros conseguiram embarcar.

Os brasileiros Bill, Busanello e Felipe Pires, jogadores que atuam pelo SC Dnipro-1da Ucrânia também conseguiram chegar na fronteira com a Romênia pela manhã e já estão a caminho do Brasil.

Já Lucas Rangel está indo a pé até a fronteira da Polônia. Guilherme Smith, Cristian e Juninho, jogadores do Zorya, também resolveram irem a pé até a Polônia.

Os atacantes Vitinho e Pedrinho, do Shakhtar, também conseguiram embarcar.