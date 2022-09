Joaquin Phoenix só estrelou 'Sinais' após saída de Mark Ruffalo; entenda

Com a saída de Mark Ruffalo de "Sinais", Joaquin Phoenix assumiu o papel no filme de ficção científica e costuma ser lembrado por sua cena de luta contra alienígenas em uma fazenda da família.

"Eu tinha medo de morrer na mesa de operação e isso foi baseado no que ouvi sobre a anestesia e como algumas pessoas reagem a ela. Eu tinha feito uma cirurgia no passado e tive uma reação muito ruim à anestesia", contou.

Pouco antes de topar a proposta, o ator teve um pesadelo que mudou sua vida. Nele, sonhou que tinha um tumor no cérebro. Com a preocupação, no dia seguinte, foi a um médico e recebeu o diagnóstico de que realmente tinha um tumor cerebral.

