TSE dá dez dias para Bolsonaro se defender em ação sobre 07 de Setembro

O Tribunal Superior Eleitoral deu prazo de dez dias para que a chapa formada pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro e vice Braga Netto apresente defesa pelo suposto cometimento de abuso de poder político e econômico na realização de atos de campanha eleitoral durante as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. A ação foi protocolada pelo PDT.

O presidente Jair Bolsonaro já havia se manifestado publicamente sobre o evento. Argumentou que houve clara separação entre o dever institucional e as falas de campanha, tanto que se deslocou fisicamente do palanque oficial para um carro de som que não fazia parte da estrutura do desfile cívico. Disse, ainda, que o evento estava aberto a qualquer candidato.