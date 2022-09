Com medo de bronca, menino foge depois de atear fogo em escritório da avó

O pai da criança disse que havia deixado o garoto com a avó para cuidar dos negócios da família, mas horas depois, a mulher disse que Arthur tinha colocado fogo nas toalhas dela que ficavam no depósito, e que estava tudo pegando fogo.

Um menino identificado como Arthur Simões, de apenas 9 anos, desapareceu desde sexta-feira após ter ateado fogo nas toalhas do escritório da avó. O caso aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

