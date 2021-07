Já estão disponíveis vacinas para a prevenção do HPV e da Meningite

Também está disponível no SUS a vacina contra a Meningite C, para adolescentes entre 12 e 13 anos. Esse tipo de meningite é causado por bactéria e pode afetar o cérebro, a medula espinhal e a corrente sanguínea.

O HPV é uma doença sexualmente transmissível. O Ministério da Saúde recomenda a imunização ainda na infância e adolescência. Isso porque a proteção do sistema imunológico deve ser feita antes do início da vida sexual.

