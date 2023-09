Iza pede ajuda para encontrar dançarina que desapareceu após ser baleada

Parentes e amigos procuram informações sobre Mileide Guedes dos Anjos Soares, de 24 anos, dançarina da cantora Iza que está desaparecida desde quinta-feira (31).

A própria cantora compartilhou neste domingo (3) um post pedindo informações sobre o paradeiro de Mileide. "Coração apertado, mas fé que vamos encontrá-la", postou Iza.

Mileide foi vista pela última vez no Hospital Salgado Filho, no Méier. A direção do Hospital Municipal Salgado Filho informou ao g1 que a paciente deu entrada na unidade na madrugada de sábado (02), com ferimentos de arma de fogo na perna. Ela foi avaliada pela equipe médica da unidade e seu quadro era estável. A paciente saiu do hospital na manhã do mesmo dia, sem que tivesse recebido alta.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) e encaminhado à Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que dará continuidade às investigações.