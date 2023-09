Piloto morre em acidente de avião um ano após ficar 13 dias desaparecido na Amazônia

Segundo a Folha de São Paulo, o primeiro acidente de Otávio Munhoz ocorreu na mesma região em setembro do ano anterior. Naquela ocasião, ele enfrentou 13 dias de uma luta incansável pela sobrevivência na densa mata antes de ser localizado e resgatado. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), a aeronave havia decolado de um local desconhecido, e os destroços foram descobertos com evidências de incêndio intencional. Importante ressaltar que essa região é frequentemente utilizada por garimpeiros ilegais para acessar a Terra Indígena Yanomami.

O piloto Otávio Munhoz, de 38 anos, morreu em uma queda de avião ocorrida em Roraima. O acidente ocorre quase um ano após ele ser resgatado de um acidente de avião na densa floresta amazônica. A Polícia Civil informou que a família de Munhoz relatou o acidente aéreo na última segunda-feira, 28 de agosto. Após seis angustiantes dias de buscas, o corpo do piloto foi finalmente localizado no sábado, 2 de setembro. Seu corpo foi transportado para Londrina, no Paraná, onde recebeu um emocionante sepultamento neste domingo, 3 de setembro.

