Ex-ministro da Justiça, José Gregori morre aos 92 anos

Gregori comandou o ministério da Justiça no segundo governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 2000 e 2001. No mesmo mandato, comandou a Secretaria Nacional de Direitos Humanos.

O ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso e ex-secretário nacional dos Direitos Humanos, José Gregori morreu aos 92 anos, neste domingo (03), em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês e deixa três filhas.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.