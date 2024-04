Isabelle nega beijo em Matteus e Davi aconselha sister: 'Ouça seu coração'

Isabelle: "Mas vou te falar, sinto muito no meu coração que essa história pode me prejudicar muito lá fora. De verdade."

Isabelle acredita que o romance com Matteus na casa pode prejudicar seu jogo. Davi, no entanto, discordou da dançarina e a aconselhou na tarde deste domingo (7). Ele também perguntou se "rolou uma bitoquinha" entre os dois.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Davi aconselhou Isabelle sobre romance com Matteus no BBB 24. A sister, inclusive, respondeu que ela e o brother ainda não se beijaram.

