Insumos para produzir 18 milhões de doses de vacina estão retidos na China

Insumos para produzir 18 milhões de doses da CoronaVac estão retidos na China em decorrência dos entraves diplomáticos. "Na reunião diária do dia de hoje com o embaixador Chinês essa autorização não vai se cumprir. A qualquer momento, aguardamos essa confirmação, mas até o momento, a liberação não irá ocorrer", afirmou Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, segundo o R7.

"O embaixador [da China no Brasil] me disse que vai voltar a falar amanhã com a chancelaria chinesa em Pequim, renovando o apelo para haja a liberação dos insumos que estão prontos, são 10 mil litros de insumos para a produção de aproximadamente de 18 milhões de doses, a CoronaVac", disse o governador de São Paulo, João Doria, durante coletiva que garantiu a produção de 100 milhões de doses da vacina contra Covid-19.

O governador disse ainda que abordou na conversa a importância da liberação para não interromper a vacinação não apenas em São Paulo, mas em todo o país. Hoje, segundo o governo paulista, mais de 70% da vacinação depende da CoronaVac.