INSS recebe mais 300 mil pedidos de reembolso por descontos

Nesse momento, o INSS não divulga o valor que cada aposentado e pensionista poderá receber de volta, permitindo apenas a contestação do desconto identificado. Por meio do serviço "Consultar Descontos de Entidades Associativas", o aposentado pode saber o nome da entidade que aplicou os descontos nos últimos cinco anos.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebeu mais 300 mil novos pedidos de reembolso em sua plataforma nesta sexta-feira (16), o terceiro dia desde a abertura do sistema de solicitação da devolução do dinheiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.