Inpe divulga primeiras imagens feitas pelo satélite brasileiro Amazônia 1

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou, nesta quarta-feira (10), as primeiras imagens feitas pelo satélite 100% brasileiro, o Amazônia 1, que vai auxiliar na observação e no monitoramento do desmatamento na região amazônica.

De acordo com o Inpe, a recepção no Brasil das primeiras imagens do satélite Amazônia 1 ocorreu em 3 de março. As estações terrenas do instituto receberam e gravaram os dados brutos da câmera WFI, que foram processados em São José dos Campos e em Cachoeira Paulista, em São Paulo.

Confira as imagens;