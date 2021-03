Com falta de leitos, Pazuello afirma que sistema de saúde 'não colapsou'

O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, gravou um vídeo, nesta quarta-feira (10), em que afirma que que o sistema de saúde está "muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar". A declaração do ministro vai na contramão dos dados divulgados pelo consórcio de imprensa, que aponta que 16 capitais brasileiras estão com 90% de leitos ocupados. Em São Paulo, quase dois mil pacientes esperam na fila por um leito.

"Vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. Nosso sistema está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar", afirma Pazuello.

Em seguida, ele fez um apelo à população. "Peço a cada brasileiro que cuide um do outro e siga as orientações básicas recomendadas e exigidas para proteção coletiva e nos ajude a cuidar do Brasil. É um momento que requer união nacional para que juntos possamos superá-lo."