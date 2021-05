Influencer investigada por soprar fumaça de maconha na boca de cachorro

A Polícia Civil do Pará está investigando o vídeo de uma influencer digital de Jacundá, sudeste do estado, onde a jovem aparece tragando um cigarro de maconha e expirando na boca de um cachorro, o obrigando a inalar a fumaça.

Ainda no vídeo, uma pessoa que está com a jovem pede para ela parar, avisando que seria maus-tratos, o que é crime por lei: "Não faz isso não, mano. Coitado do animal. Isso aí é maus-tratos”.

De acordo com a PC, informações preliminares apontam que o vídeo foi gravado há cerca de um mês, quando a investigada ainda era adolescente. "A investigada e o amigo, dono do animal, compareceram à unidade policial para prestar esclarecimentos e aguardam a conclusão da investigação", segundo a PC enviada ao G1.

O crime de maus-tratos a animais é previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e, com atualização, pode ser punido com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda.