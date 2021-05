Indicado por Pazuello, superintendente do Ministério da Saúde é exonerado

George foi indicado ao cargo pelo ex-ministro, Eduardo Pazuello, em junho de 2020, e já tinha histórico de escândalos contratuais na empresa que tinha com outro sócio. Na época, a história envolveu até as Forças Armadas.

O superintendente do ministério no Rio de Janeiro, o militar da reserva George Divério, foi demitido pelo ministro Marcelo Queiroga, nesta quarta-feira (26), após a descoberta de que ele cometeu irregularidades em contratos da pasta durante a pandemia.

