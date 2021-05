Brasil recebe hoje lote com 629 mil doses de vacina da Pfizer

O voo com as vacinas está previsto para chegar por volta das 19h, no Aeroporto de Viracopos, em São Paulo. O material sairá dos EUA e após chegar ao Brasil, será escoltado até o centro de distribuição do Ministério da Saúde.

A Pfizer deve entregar nesta quarta-feira (26), uma remessa com 629 mil doses de vacina contra a covid-19. Com o novo lote, o laboratório completa 2,8 milhões doses entregues ao Ministério da Saúde.

