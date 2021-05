CPI da Covid vota reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello

Além do ex-ministro, estão na pauta as oitivas com governadores de vários estados, inclusive de Wilson Lima, governador do Amazonas.

Um dia depois de ouvir a a secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, os integrantes decidiram fazer uma pausa nos depoimentos para definir quem serão os novos convocados da comissão.

