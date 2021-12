Incêndio de grandes proporções causa pânico em supermercado de Florianópolis

Um incêndio de grandes proporções atingiu o supermercado Fort Atacadista do Novo Campeche, em Florianópolis, na manhã desta quinta-feira (23).

O sinistro teria iniciado do lado de fora do estabelecimento, em um pallet com produtos com álcool. Nas redes sociais imagens do fogo começam a circular. O Corpo de Bombeiros está atuando para conter as chamas, e por precaução um posto de combustíveis próximo foi desativado.

Fort atacadista do campeche. Incêndio de grandes proporções.o incêndio teria começado em palets de álcool que estavam expostos ao sol no fort calor que esta fazendo em floripa. A fumaça pode ser vista de sao jose e toma conta de boa parte do Sul da ilha. pic.twitter.com/ozULQ1hyE1 — FilipeDaCosteira (@CosteiraDa) December 23, 2021

Em nota, o supermercado garante que o local foi evacuado desde o inicio do foco do fogo.

O Fort Atacadista informa que a loja do Campeche, no Sul da Ilha, foi totalmente evacuada logo no primeiro foco do incêndio. Até o momento, não há registro de feridos e vítimas, e o corpo de bombeiros está atuando no local desde, aproximadamente, às 11h. Também ainda não é possível precisar o impacto na estrutura da loja e estoque de mercadorias. As informações da causa do incêndio ainda estão sendo apuradas. Novas informações serão enviadas após a contenção completa das chamas e laudo oficial do corpo de bombeiros.

Incêndio de grandes proporções no Campeche, no Sul da Ilha de SC. Parece ser no super Fort Atacadista. pic.twitter.com/Bj4lauXzTf — Marta Guerra Sfreddo (@martasfreddo) December 23, 2021