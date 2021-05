Incêndio atinge ala de hospital com pacientes internados com Covid

Um incêndio atingiu uma ala do Hospital Municipal Zona Norte Doutor Nestor Piva, em Aracaju (SE), onde 50 pacientes estavam internados na manhã desta sexta-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles precisam ser retirados as pressas. A Secretaria Municipal da Saúde informou que as chamas foram controladas, e que há feridos, mas não deu detalhes.

Uma força-tarefa das equipes de saúde foi montada do lado de fora do hospital para atender, além dos pacientes, os próprios funcionários e acompanhantes que inalaram fumaça e passaram mal.

A suspeita é de que as chamas tenham iniciado no ar-condicionado do setor. Equipes do Samu, Polícia Civil e Militar também deram suporte de resgate.