Com 80% dos pulmões comprometidos, bebê de 5 meses morre de covid-19

Eu acho muito importante as pessoas saberem, porque eu mesma não acreditava que a Covid-19 poderia acometer as crianças, como acometeu a minha filha. Então, se vocês têm condições de ficar em casa, fiquem, porque nada se compara à dor de perder um filho para essa doença”, lamentou durante entrevista ao G1.

A mãe da criança, Sameque Gois, fez um apelo para que pais se resguardem em casa com as crianças pequenas, pois a família acreditava na tese de que os bebês tinham imunidade, mas a tragédia que se abateu sobre a família mostrou que isso não está comprovado:

Uma bebê de apenas cinco meses morreu com 80% dos pulmões comprometidos em decorrência da covid-19 nesta quinta-feira (27), na cidade de Santos, no litoral de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.