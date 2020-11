Idosos votam em horário preferencial nas eleições deste domingo, confira

Manaus/AM - O pleito deste ano tem muitas novidades e uma delas é o horário preferencial de votação para os idosos que inicia às 7h e vai até às 10h em todo o país.

A divisão é uma medida preventiva, uma vez que este é considerado grupo de risco na pandemia do coronavírus. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral estima que há mais de 30 milhões de pessoas na terceira cidade que têm 60 anos ou mais, uma fatia considerável do eleitorado.

Para quem tem mais de 70 anos, o voto não é obrigatório, mas muitos idosos preferem não abrir mão desse direito e garantem que vão à urnas. Durante esse período preferencial, o público mais jovem não será impedido de votar, mas a orientação é que eles respeitem o horário para evitar propagar o vírus e colocar em risco a saúde dos mais vulneráveis.

Lembrando que as urnas ficam ativas para o voto até às 17h e que é obrigatório o uso de máscaras para qualquer idade e o distanciamento deve ser respeitados em todas as zonas eleitorais. Cada eleitor também deve levar sua caneta para assassinar o protocolo junto aos mesários.