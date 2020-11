Bolsonaro vota no Rio e tira máscara para interagir com moradores

O presidente da República Jair Bolsonaro votou na manhã deste domingo (15) em uma escola municipal na Vila Militar, em Deodoro, zona Oeste do Rio de Janeiro, após chegar de Brasília.

Em seguida, Bolsonaro foi a Bento Ribeiro, no subúrbio carioca, onde ele morou quando começou na carreira política, em 1988, e chamou atenção por onde passava, sem máscara, ítem de prevenção obrigatório durante a pandemia da Covid-19, interagindo com apoiadores pelas redondezas.



O presidente pegou uma criança no colo, posou para fotos e cumprimentou policiais militares no local.